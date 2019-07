“Acqua non potabile”: il sindaco vieta l’utilizzo della fontana

TORRRE SANTA SUSANNA – L’acqua della fontana di via Latiano non è potabile. Per questo il sindaco di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno, ha emesso un’ordinanza che ne vieta l’utilizzo per usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti e come bevanda. Il provvedimento emesso dall’amministrazione comunale scaturisce da una nota del servizio Igiene degli alimenti e nutrizione a firma del dirigente del settore Sian Dell’Asl di Brindisi. Dalle analisi, infatti, sono emersi valori non compatibili sui campioni prelevati.