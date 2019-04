Crociere: primo approdo mercoledì 1 maggio, così cambierà la viabilità

BRINDISI – Chiusura al traffico e divieto di sosta e di fermata in piazza Vittorio Emanuele. Inversione del senso unico nel tratto di strada fra via Filomeno e corso Garibaldi. Queste alcune fra le misure adottate dal Comune di Brindisi in vista della stagione crocieristica 2019, che verrà inaugurata mercoledì prossimo (1 maggio) con l’approdo della Azamara Pursuit, il cui arrivo è previsto per le ore 13 e la partenza per le ore 20. Sono complessivamente 44 le navi dall’1 maggio al 4 dicembre arriveranno a Brindisi.

In occasione di ogni approdo, sulla base di quanto previsto da un provvedimento del settore Trasporti a firma del dirigente, Fabio Lacinio, verranno adottate le seguenti misure: l’inversione del senso unico di marcia sulla piazza Vittorio Emanuele II, nel tratto stradale compreso tra Corso Garibaldi e Via Filomeno Consiglio, il cui flusso veicolare da via del Mare verso via Filomeno Consiglio sarà regolato dalla Polizia locale; lungo tutta la piazza Vittorio Emanuele II, la chiusura al transito, il divieto di sosta e di fermata, ad esclusione dei mezzi autorizzati.

E poi l'istituzione di una fermata bus lungo il margine destro della carreggiata (lato Autorità Portuale), più a monte rispetto ai due stalli per diversamente abili presenti in loco, all’interno del quale garantire la sosta del mezzo di trasporto collettivo messo a disposizione dalla società Stp; l’istituzione della fermata e la sosta per i taxi lungo il marciapiede della carreggiata opposto a quello di cui al punto precedente.

Tutto questo in considerazione di “un significativo incremento dei flussi pedonali, composti sia da turisti, sia da cittadini locali”, che si registrerà sul lungomare Regina Margherita.