Ordine degli avvocati: "Congratulazioni ai colleghi per il brillante risultato conseguito"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo una nota del presidente dell’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) Francesco Monopoli sull'elezione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brindisi tenutesi nelle date del 22 e 23 luglio scorsi.

A nome del Consiglio Direttivo dell’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) di Brindisi rivolgo le più fervide congratulazioni ai colleghi Stefano Morgese e Stefania Ester Spina per il brillante risultato conseguito alle elezioni in seno al consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brindisi tenutesi nelle date del 22 e 23 luglio scorsi.

Il pregevole risultato raggiunto dai colleghi Morgese e Spina è frutto del proficuo ed appassionato lavoro svolto negli ultimi anni nel contesto associativo al servizio dell’intera avvocatura brindisina.

L’Aiga di Brindisi ha deciso di sostenere le aggregazioni “Uniti per l’Avvocatura” ed “Unità per l’Avvocatura”, con Claudio Consales candidato alla presidenza, che hanno espresso l’elezione di dieci consiglieri, condividendone in toto il programma elettorale nel quale, tra i numerosi punti sviluppati, è stata dedicata anche molto attenzione ai Colleghi più giovani.

Auspico infine che all’esito di questa intensa tornata elettorale i quindici consiglieri eletti, ai quali auguro buon lavoro, operino in totale sinergia al fine di raggiungere l’unico ed esclusivo obiettivo di rappresentare e tutelare con abnegazione e dedizione l’intero foro brindisino.