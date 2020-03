Ospedale Perrino, accesso vietato a chi non indossa mascherina chirurgica

BRINDISI – Accesso vietato all’ospedale Perrino di Brindisi per chi non è munito di mascherina chirurgica. Sono queste le nuove disposizioni in vigore dal 30 marzo scorso per contenere il rischio di contagio da Covid-19. Al Perrino, inoltre, viene già misurata la temperatura corporea a tutte le persone che accedono nel nosocomio.

Secondo le nuove indicazioni della Asl brindisina “Chiunque accede in ospedale deve essere dotato di mascherina chirurgica e non già di sola mascherina Fp2 o Fp3 (con valvola) a meno che a queste ultime non sia associata una mascherina chirurgica sovrapposta”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Resta il grave disagio legato alla reperibilità delle mascherine chirurgiche. Introvabili nelle farmacie e nelle rivendite autorizzate.