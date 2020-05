Ospedale Perrino, riapre il reparto di medicina interna

BRINDISI - Dopo due mesi di attività chiude Medicina interna come reparto Covid dell’ospedale Perrino di Brindisi. Tra ieri e oggi, dei sette pazienti ancora ricoverati, quattro sono stati trasferiti nei centri post Covid di Ceglie Messapica e Fasano, in attesa di negativizzazione, e tre nel reparto di Malattie infettive. Per due di questi tre pazienti, in caso di necessità, potrebbe partire la terapia sperimentale con plasma iperimmune, dopo l’approvazione del Comitato Etico, annuncia la Asl di Brindisi.

“Sono trascorse settimane di lotta contro un nemico invisibile - spiega il primario di Medicina interna, Pietro Gatti. Sono convinto che i miei collaboratori abbiano fatto il massimo per limitare i danni e sono onorato di averli avuti al mio fianco. Nella prossima settimana riapriremo la Medicina interna no Covid per ritornare più forti di prima, a disposizione di tutti i pazienti, per la diagnosi e la cura delle patologie di sempre”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il direttore generale Giuseppe Pasqualone, nel ringraziare il primario, spiega che “il reparto era stato aggiunto al piano ospedaliero della Regione, che prevedeva Pneumologia, Malattie infettive e Terapia intensiva, per rafforzare le strutture Covid. Nel reparto sono stati ricoverati fino a un massimo di 28 pazienti sui 33 posti letto disponibili. Attualmente i pazienti Covid sono 12 nel reparto di Malattie infettive, due in Pneumologia e uno in Rianimazione”.