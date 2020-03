Oss, i precari Asl in assemblea: chiedono la proroga dei contratti

BRINDISI – Lunedì 2 marzo scorso, presso la sede della Fp Cgil, si è svolto un incontro con gli operatori socio sanitari dell’ospedale Perrino di Brindisi per discutere sulle criticità lavorative che giornalmente sono costretti ad affrontare.

“I lavoratori precari agguerriti chiedono a gran voce la proroga dei contratti in scadenza ad aprile 2020 fino al 31 gennaio 2021, prevista per tutti i lavoratori a tempo determinato del comparto, così come comunicato dalla direzione strategica della Asl di Brindisi al direttore dell'area gestione del personale (nota protocollo 14150)”, spiega in una nota Pancrazio Tedesco, segretario generale Fp Cgil

“Si tratta di lavoratori facenti parte della graduatoria 2009, che in tutti questi anni hanno sopperito al diritto negato. L'attenzione su questo tema è massima. Abbiamo disposto per tutti la possibilità di avvalersi della struttura legale della stessa organizzazione garantendo il libero patrocinio”.

“La Fp Cgil rinnova alla direzione strategica ad istituire in tempi brevi un tavolo tecnico monotematico, che faccia chiarezza verso i lavoratori. Là ove non ci fosse riscontro saremo pronti a sostenere e tutelare la rabbia dei lavoratori con proteste forti ed incisive al fine di dirimere tale comportamento”.