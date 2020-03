Oss, Cgil: "Proroga possibile fino a fine anno. Avevamo ragione, giustizia è fatta"

BRINDISI - Il Segretario generale della Fp Cgil, Pancrazio Tedesco, rende noto che la Regione Puglia, con nota di lunedì 29 marzo, ha dato indicazioni ai Dirigenti delle Asl, di valutare la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale del Ssr sino al 31 dicembre prossimo. Questo per la necessità di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e, quindi, per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Si tratta, in questo caso, di personale che sono in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dall’art. 20 del D.Lgs 75/2017. Nel caso in cui il personale non risulta in possesso dei requisiti di cui all' art. 20, i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza possono essere prorogati, nei limiti di cui (36 mesi) rispettivamente all’art. 57 del Ccnl – personale del comparto sanità 2016/2018 per il personale del comparto e all’art. 108 del Ccnl – area della sanità 2016/2018 per la dirigenza.

