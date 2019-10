Ostuni, avviate procedure per riapertura dei servizi di Ludoteca, Centro diurno e Casa famiglia

OSTUNI - Dopo un attento e vagliato studio sulle necessità territoriali, l’Amministrazione comunali di Ostuni ha impartito direttive all’ufficio Servizi Sociali per avviare le procedure finalizzate alla riapertura dei servizi di ludoteca, centro diurno e casa famiglia.

“È’ necessario e fondamentale fornire il territorio di servizi con attività educative, ludico - ricreative e culturali per i nostri minori. Ci stiamo adoperando affinché si creino strutture al servizio della cittadinanza, in cui i minori e gli adulti si sentano accolti, coccolati e aiutati a superare le piccole e grandi difficoltà - spiega l’assessore Antonella Palmisano - Centri in cui la socializzazione, l’inclusione e l’ascolto siano di supporto ad una crescita serena in un contesto armonioso ed equilibrato”.

Seguirà un avviso esplorativo nei prossimi giorni dopo il quale si procederà con la presa visione degli immobili destinatari dei servizi al fine di poter subito procedere con il bando e l’affidamento dei servizi.

“I servizi sociali”- riferisce il sindaco Guglielmo Cavallo - “sono infaticabilmente al lavoro per portare a termine questo ambizioso progetto nel più breve tempo possibile.”