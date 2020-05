Restyling per la piazzetta della piccola borgata di Pascarosa

OSTUNI – La giunta comunale di Ostuni ha approvato il progetto che prevede la riqualificazione della piazzetta del borgo di Pascarosa per valorizzarne gli elementi architettonici (il calvario, la fontana e l'obelisco) e abbatterne le barriere architettoniche presenti.

L’intervento, per un ammontare complessivo di 50.000 euro prevede la sostituzione della pavimentazione posticcia preesistente con nuovo pavimento in pietra locale, la realizzazione di una nuova aiuola a contenimento dei due alberi esistenti in modo da garantire più spazio alle radici e impedire la rottura del nuovo pavimento.

Poi, la conseguente dotazione di griglie in ghisa per aiuole, la dotazione di due nuove panchine in ferro e legno, di un nuovo cestino porta rifiuti e di una rastrelliera per bici. È prevista inoltre la posa in opera di ringhiera per garantire la sicurezza della piazzetta nei punti più pericolosi dove sono presenti salti di quota rilevanti, l’installazione di nuovi corpi illuminanti da incasso e arredo urbano, la piantumazione di nuovo verde urbano composto da essenze appartenenti alla macchia mediterranea: lentisco, timo, alloro, rosmarino e la tinteggiatura della fontana centrale e delle pareti del calvario.

Il progetto esecutivo prevede anche la realizzazione di accesi per i disabili mediante rampe con relativa ringhiera con pendenza inferiore all’8 %. L’intervento è candidato al finanziamento da parte della Regione Puglia mediante il Gal Alto Salento 2020 nell’ambito dell’Avviso Pubblico di sostegno dell'Azione 2 – Intervento 2.2 Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche.

