Ostuni, al via i lavori di rifacimento manto stradale di via Sansone

OSTUNI - Con Ordinanza n° 377 del 17 ottobre 2019 a firma del dirigente della Polizia Municipale, Francesco Lutrino, l’amministrazione comunale ha comunicato il divieto di sosta e la nuova disciplina della circolazione in via Nino Sansone, per via del rifacimento e della sistemazione del manto stradale.

“Iniziano finalmente i lavori in una delle più importanti arterie della nostra viabilità” ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Francioso “Questa opera, che rientra in una programmazione passata, era attesa da anni.” I lavori interesseranno Via Nino Sansone, compresa fra l’esistente rondò con via Degli Emigranti, e l’incrocio con via Giovanni XXIII.

Gli interventi prevedono la realizzazione della nuova sovrastruttura stradale mediante risagomature con conglomerato bituminoso tipo binder, e tappetino d’usura in conglomerato bituminoso dello spessore medio di cm 3.

E’ prevista, inoltre, la fresatura e/o smantellamento del manto stradale esistente e lo scavo a sezione ristretta per l’interramento della nuova condotta di ampliamento dell’esistente fogna bianca.

Gli interventi sono rivolti alla restituzione della necessaria efficacia alla sovrastruttura e sottostruttura stradale esistente, in modo da renderla idonea ai carichi mobili a cui la stessa è soggetta, alfine di eliminare ogni possibile causa di immediato degrado, di eliminare ogni possibile rischio per la sicurezza alla circolazione veicolare e di garantire un periodo utile pari ad anni 10.