Ostuni. Ospedale, conclusi i lavori nel reparto di Chirurgia generale

OSTUNI - Conclusi oggi nell’ospedale di Ostuni i lavori per l’ammodernamento del reparto di Chirurgia. Lo annuncia il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone. Il restyling ha interessato sette stanze di degenza per sedici posti complessivi, i bagni, la medicheria gli spogliatoi e lo spazio antistante il blocco operatorio. “Nell'ospedale di Ostuni - precisa Pasqualone - la manutenzione dei reparti avrebbe dovuto essere fatta anni addietro".

"Il mio ringraziamento va alle imprese di manutenzione, coordinate dal direttore dei lavori, Renato Ammirabile - continua il direttore generale - in quaranta giorni, con grande impegno e una presenza in cantiere anche sabato e domenica, hanno terminato i lavori in anticipo rispetto ai tempi di consegna. Continua, inoltre, l’attività di restyling del reparto di Ortopedia con le sue sette stanze per un totale di diciassette posti letto. I lavori avranno una durata di circa due mesi e fino alla conclusione, prevista entro luglio, le attività saranno ospitate in Chirurgia generale".