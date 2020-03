Ostuni: stanno bene al momento i positivi del villaggio Sos

OSTUNI - Sono in buone condizioni e non presentano criticità le sei persone risultate positive al Covid-19 all'interno del Villaggio-Sos di Ostuni, tra le quali una bambina di sette anni ed una operatrice, trasportate ieri mattina, domenica 29 marzo, presso il Perrino di Brindisi. "Siamo provati dalla notizia dei casi di contagio all’interno del Villaggio - spiega Sergio Montanaro - ma possiamo confermare che tutti stanno bene. Il Villaggio Sos, consapevole della gravità e dell’eccezionalità della situazione, dall'inizio dell'epidemia, sta seguendo le misure di contenimento del contagio da coronavirus. Proprio questo costante monitoraggio della situazione, ha permesso di intervenire tempestivamente."

Lo scorso venerdì 20 marzo è risultata positiva al Covid-19 un'operatrice della struttura e nell'immediato è stata posta in quarantena come da indicazioni delle autorità competenti. Successivamente, la direzione della struttura, ha richiesto alla Asl di Brindisi di effettuare il tampone a tutti i ragazzi ed al personale del Villaggio. Lunedì 23 marzo, infatti, sono stati effettuati 18 tamponi i cui esiti sono pervenuti nella serata di sabato 28 marzo.

"Sono risultati 6 tamponi positivi - prosegue Montanaro - ma voglio precisare che tutti i nostri amici, piccoli e grandi, risultati positivi al tampone sono in buone condizioni di salute e non presentano alcuna criticità. Alla luce di questo risultato, nella giornata di ieri domenica 29 marzo, insieme al direttore, ho richiesto alla Asl di Brindisi l'effettuazione del tampone a tutti i componenti della comunità. Continueremo a seguire tutti i protocolli e le indicazioni che ci verranno indicate dalle autorità sanitarie, così come abbiamo fatto già da fine febbraio seguendo il nostro medico competente (nominato secondo quanto previsto dalla L, 81/08) che ci aveva trasmesso il vademecum contenente le regole igienico-sanitarie raccomandate dalle autorità competenti."

Nella struttura. già da tempo, è stata disposta la sospensione delle visite e delle uscite dei ragazzi, attuando un isolamento preventivo del Villaggio. Un supermercato di Ostuni provvede, a domicilio e due volte a settimana, a consegnare la spesa alla comunità e non mancano gesti di solidarietà da parte della comunità ostunese.

"Mi auguro, per la tranquillità di tutti - conclude Sergio Montanaro - che, pur comprendendo le attuali difficoltà del sistema sanitario, i tamponi possano essere effettuati a tutti come da nostra richiesta. Abbiamo avuto modo di apprezzare la professionalità e l'abnegazione del personale sanitario che ha prestato la propria opera nei nostri confronti. Voglio anche esprimere un grande ringraziamento a tutto il personale del Villaggio che già normalmente svolge la propria attività con straordinaria passione: sta reagendo con un senso di responsabilità e con un impegno quasi stoico per permettere ai nostri ragazzi di vivere nella maggiore serenità possibile queste giornata."

