Ostuni. Prolungato alle 19 l'orario di chiusura dei supermercati, è polemica

OSTUNI - Con ordinanza n.56 di venerdì 2 aprile, il sindaco di Ostuni ha modificato l'orario di chiusura delle attività commerciali che vendono beni di prima necessità, prolungandolo alle ore 19. Una decisione che ha scatenato una serie di polemiche e reazioni molte delle quali giunte alla nostra redazione, da parte non solo di cittadini ma, anche, del personale che opera in queste attività, in considerazione del fatto, poi, che la città bianca è, ormai, "zona rossa" con più di 50 casi positivi.

Tra le polemiche giunte si fa riferimento ad un via vai nei supermercati delle stesse persone che entrano più volte al giorno e più volte la settimana. In motli casi il distanziamento sociale sarebbe considerato un optional, anche, presso farmacie, pescherie, tante persone in giro e con assembramenti ingiustificati. "La maggior parte dei cittadini"- ci racconta una lettrice - sta facendo la sua parte stando a casa ma la restante parte non l’ha ancora capito è così facendo non facciamo altro che dar loro la possibilità di uscire ancora ancora e ancora, non ne possiamo più di fare solo noi sacrifici. Qui c’è gente ferma con il lavoro e così facendo la situazione si prolungherà ancora di molto." Ed il problema riguarderebbe, anche, l'apertura domenicale che, come annunciato dal primo cittadino Guglielmo Cavallo, sarbbe stato superato.

"Il prolungamento - spiega il sindaco Cavallo, contattato telefonicamente - è dovuto all'arrivo dell'ora solare e, soprattutto, per cercare di aiutare a smaltire la fila che si crea al supermercato. Quanta all'apertura domenica, fermo restando che c'è la discrezione dei titolari dei negozi prevista dalla circolare del ministero, li ho contattati personalmente e mi hanno garantito che resteranno chiusi, anche, perchè la situazione ad Ostuni è quella che sappiamo e seppur sotto controllo non è da sottovalutare." Cavallo ha annunciato, poi, che nei prossimi giorni pubblicherà un'ordinanza per spiegare meglio quali lavori si possono effettuare in campagna."