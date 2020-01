Palazzetto dello Sport: pubblicato bando e avviso pubblico per la gestione

FRANCAVILLA FONTANA - Pubblicato il bando per la gestione del punto ristoro del Palazzetto e l’Avviso Pubblico per l’uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

In questi giorni si sono aperte le procedure ad evidenza pubblica per la gestione del punto ristoro presso il Palazzetto dello Sport, con la possibilità di destinare ad attività di intrattenimento anche l'area esterna della struttura, e per l’uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Al bando relativo alla gestione del punto ristoro del Palazzetto possono partecipare le persone fisiche non ancora costituite in forma di impresa, salvo l’onere di provvedere a costituirsi in tale forma in caso di aggiudicazione, le ditte individuali e le società. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dell’iscrizione alla Ccia per l’esercizio di attività compatibili con quella oggetto della concessione con esclusione delle persone fisiche non ancora costituite in forma di impresa, che in caso di aggiudicazione avranno l’onere di iscriversi presso la Camera di Commercio territorialmente competente.

Il concessionario dovrà garantire i servizi di guardiania, custodia, apertura e chiusura del Palazzetto e supporto all’Ente comunale nella gestione dei rapporti con i soggetti che avranno in uso gli impianti sportivi.ù

Termine presentazione domande

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato nelle ore 13.00 di lunedì 3 febbraio 2020. Il responsabile unico del procedimento è il Rag. Giampiero Gasbarro (tel. 0821/820404 - e-mail:g.gasbarro@comune.francavillafontana.br.it, casella PEC: comune.francavillafontana@pec.it), cui è possibile rivolgersi per informazioni. L’altra procedura, avviata dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, riguarda la concessione in uso delle palestre scolastiche degli Istituti Comprensivi cittadini.

Le società sportive e tutti gli interessati dovranno presentare la propria istanza di partecipazione entro venerdì 24 gennaio. Il testo completo di entrambe le procedure e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionalewww.comune.francavillafontana.br.it.