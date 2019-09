Divertimento a caro prezzo, dopo il "tiro a segno" sabbia disseminata di pallini

TORRE SAN GENNARO – Ha lasciato un brutto ricordo lo “spettacolo viaggiante di tiro a segno ad aria compressa” che nei mesi scorsi (luglio e agosto) ha stazionato su piazzale Garibaldi di Torre San Gennaro (Torchiarolo): buona parte dei “pallini” di plastica è finita sull’arenile. Nella giornata di ieri, sabato 7 settembre, dopo le raffiche di vento che si sono abbattute sulla marina facendo temere il peggio, molte palline sono riaffiorate sulla sabbia. Quelle che compaiono a corredo di questo articolo sono solo una parte di quelle presenti nell'arenile.

Un divertimento che è costato un caro prezzo all’Ambiente e al mare, specie se si considerano tutte le campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono della plastica e le iniziative di raccolta della stessa messe in atto da associazioni e semplici cittadini. In molti stanno prendendo l’abitudine di raccogliere microplastiche dalla sabbia per evitare che diventino cibo degli animali marini, ma a quanto pare altri continuano a non rispettare l’Ambiente.

Si spera che per la prossima stagione estiva lo “spettacolo viaggiante”, dovesse fare ritorno a Torre San Gennaro, venga collocato lontano dall’arenile o si imponga ai titolari di smaltire adeguatamente i pallini, o ancora evitare che finiscano sulla sabbia. Va precisato che l'attività di intrattenimento è stata ben accolta accolta dai villeggianti e autorizzata dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle azioni tese a valorizzare i luoghi di aggregazione turistica. In molti si sono divertiti, peccato solo per le conseguenze ai danni dell'Ambiente.