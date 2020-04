Ordinanza della Regione Puglia anche per il trasporto pubblico locale

Il presidente della Regione Puglia ha appena emanato un’ordinanza, la numero 215, in materia di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano e ferroviario. L’ordinanza stabilisce con decorrenza dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020 (fermo restando l’obbligo vigente sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza), quanto segue.

Sospensione di tutti i servizi ad accesso indifferenziato classificati scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi; la riduzione dei servizi ordinari feriali, in misura pari al 50% dell'ordinario programma di esercizio, nelle fasce orarie a minore domanda 9-12, 15-18, a partire dalle corse che registrano il minor numero di utenti. Mantenimento di tutti i servizi ordinari "giornalieri" con frequenza 365 giorni, incrementando, laddove necessario, il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire a bordo il distanziamento fisico tra i passeggeri di almeno 1 metro; adozione delle misure specifiche per il settore trasporto pubblico locale, stradale, lacuale e ferrovie concesse, contenute nelle Linee guida di cui all’allegato 9 del Dpcm 26 aprile 2020: rilevazione quotidiana delle frequentazioni su tutte le corse effettuate.

Sono adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale ferroviario, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure, a decorrere dal 4 maggio 2020, e sino al 17 maggio 2020. Riduzione, dei servizi ferroviari, in misura massima del 60% dell'ordinario programma di esercizio, a partire dalle fasce orarie di minore domanda, subordinatamente all’approvazione della conseguente riprogrammazione del servizio da parte della Sezione Tpl dell’Assessorato ai Trasporti della Regione; la riprogrammazione contenente la riduzione dei servizi, dovrà salvaguardare le fasce orarie pendolari e sarà oggetto di monitoraggio, a cura delle imprese stesse, attraverso la quotidiana rilevazione delle frequentazioni e potrà essere modificata, sempre subordinatamente alla approvazione della Sezione Tpl dell’Assessorato ai Trasporti della Regione.

Adozione delle misure specifiche per il settore trasporto pubblico locale, stradale, lacuale e ferrovie concesse, contenute nelle Linee guida di cui all’allegato 9 del Dpcm 26 aprile 2020; è demandata alla competenza dei sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art.1, comma 1 lettera f) del Dpcm del 26 aprile 2020.

In allegato il testo completo dell’ordinanza 215

