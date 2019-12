Prevenzione tumori al seno: panettoni in vendita in via Appia

BRINDISI - Sabato 7 dicembre torna l’appuntamento con l’iniziativa “Fai un regalo col Cuore, regala prevenzione” dell’Associazione Cuore di donna. Le volontarie saranno con la postazione, in Via Appia 236 nei pressi della pasticceria L’oasi del cornetto che ha realizzato i panettoni artigianali che saranno offerti a fronte di un contributo.

I fondi raccolti durante la giornata, contribuiranno all’acquisto e successiva donazione al Distretto di Senologia della Asl di Via Dalmazia, di un software per eseguire mammografie con mezzo di contrasto. Un panettone, in cinque varianti di gusto, in una confezione elegante che diventa un regalo e contribuisce ad una buona causa in favore delle donne del territorio brindisino.