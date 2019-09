A spasso nel parco del Cillarese tra erba alta e carcasse di topi

BRINDISI – Giungono segnalazioni sulla mancata manutenzione del verde pubblico anche dal parco del Cillarese. Un frequentatore di una delle aree verdi più grandi della città segnala la presenza di erba alta a ridosso dei vialetti che rende poco agevoli le passeggiate e lo sport all’aperto, nel parco.

Inoltre, le zone piene di erbaccia e non curate stanno diventando ricettacolo di animali, ratti per la precisione. Il lettore racconta di grossi topi che circolano in lungo e in largo per i viali e di carcasse in putrefazione. Una situazione che mette a rischio la salute pubblica specie se si considera che le temperature sono ancora alte.

