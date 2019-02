Un parco trasformato in Bronx, residenti costretti a non lamentarsi

SAN PIETRO VERNOTICO – Completamente in degrado, abbandonato e ostaggio di bande di giovani teppisti, sempre sporco. Versa in queste condizioni il parco sito all’incrocio tra via Venezia Giulia e via Pirano d’Istria a San Pietro Vernotico, dove il lunedì si svolge il mercato rionale. E dove si affacciano diverse abitazioni. E dove se ti lamenti in cambio ricevi minacce.

Tanti anni fa era solo uno spiazzo di cemento, luogo di ritrovo dei bambini della zona. Vi si trascorrevano interi pomeriggi a giocare a calcetto e giochi di strada. Al riparo dalle auto in marcia. Successivamente fu dotato di aiuole e panchine e cominciò anche a essere frequentato da famiglie e anziani. Continuava comunque a rappresentare un riferimento per i bambini. Giocavano nel verde.

Oggi sembra il Bronx: le aiuole rialzate che ospitano palme, cespugli di vegetazione varia e alberi di yucca, giorno dopo giorno vengono “smontate”, i muretti sono imbrattati con bombolette spray, l’asfalto disseminato di pezzi di tufo, quello del recinto delle aiuole. Tutto questo a opera di giovani teppisti, gli uomini del futuro.

Ragazzini senza rispetto per la cosa pubblica che non fanno altro che distruggere gli arredi urbani e urlare disturbando i residenti fino a notte fonda. Ragazzini senza educazione. I richiami e le lamentele da parte di chi vorrebbe dormire e soprattutto non assistere alla distruzione di quel piccolo parco, producono solo minacce e insulti. Una situazione ormai insostenibile che deve essere risolta prima che le minacce di risposta alle lamentele diventino atti di vandalismo ai danni di chi cerca solo di far rispettare i luoghi pubblici.