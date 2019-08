Parco in degrado: residenti lo ripuliscono e lo consegnano ai bambini

BRINDISI – Tenere in perfetto ordine ogni angolo della città sembra essere un’impresa impossibile ma per fortuna ci sono anche cittadini virtuosi che davanti a inerzia e silenzio da parte degli addetti ai lavori, si rimboccano le maniche e si danno da fare. È così che nella mattinata di oggi, lunedì 12 agosto, un gruppo di mamme e papà ha tirato a lucido un parco sito alle spalle di piazza Antonio De Ferraris al quartiere Paradiso, precisamente di fronte alla chiesa.

Da tempo i residenti segnalano lo stato di degrado e abbandono in cui versa il parco, luogo di gioco e ritrovo dei bambini che abitano in quella zona. Ma nessuno, da quanto segnalano alla redazione di BrindisiReport, si è mai affacciato in quell’angolo del quartiere Paradiso.

Come si fa a far capire a un bambino che non può giocare per strada o in un parco alberato perché è sporco? Come precisato da chi ha segnalato il disservizio, ci sono anche bambini “speciali” che giocano in quell’area. Difficile tenerli chiusi in casa nelle calde giornate estive quando al mare non si può andare.

Così dopo segnalazioni cadute nel vuoto e lunghe attese un gruppo di residenti oggi ha ripulito la piazzetta. Perché anche i bambini di quella zona del quartiere Paradiso hanno il diritto di giocare in un ambiente salubre.

