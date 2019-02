“Imparare a fotografare nel centro anziani”

BRINDISI - Al via il corso di fotografia dell’artista locale, Giuseppe Lanotte presso la Rsa “Il Focolare” di Brindisi. Il percorso di apprendimento delle tecniche che stanno alla base della fotografia “bella e buona”, giunto alla quarta edizione, sarà strutturato in 5 lezioni teoriche che si svolgeranno in aula e 2 pratiche che si realizzeranno in esterna.

Obiettivo del corso non è solo la trasmissione agli utenti dei rudimenti della tecnica fotografica ma, anche, dell’importanza del re-imparare ad osservare la realtà circostante e a valorizzarla attraverso scatti belli e carichi di significato.

Ma la vera novità del percorso di quest’anno è l’ambientazione del corso. “Questa volta – ha spiegato Lanotte -, ho deciso di indirizzare gli studenti partecipanti verso un percorso diverso, rispetto a quelli ai quali siamo abituati. Quindi, che punti non solo alla riscoperta di luoghi dimenticati, ma anche dell’umanità che, nella vita di ogni giorno, passa in secondo piano, fa quasi da sfondo sfocato alla frenesia che ci priva della bellezza di ciò e di chi ci circonda”.

Nell’immaginario collettivo, le strutture che accolgono e si occupano degli anziani hanno un’accezione negativa. Sono interpretate quasi quali luoghi dell’abbandono. Ma molto spesso, fortunatamente, non è così. In queste strutture ed in particolar modo nella nuova e rimodernata Rsa Il Focolare di Brindisi, ci vivono e lavorano persone giovani, dinamiche ed altamente qualificate, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, mettendo a disposizione la sala convegni presso la struttura, aprendo le porte non solo ai partecipanti del corso ma anche alle famiglie degli ospiti, così da creare un momento di scambio e condivisione ed un ricordo da portare a casa e nel cuore.

Ad inizio e fine corso, infatti, grazie a 2 eventi che vedranno coinvolti gli ospiti della struttura ed i loro famigliari, allievi e docente avranno il compito di documentare la vita in un luogo della “rinascita”, la Residenza Sanitaria Assistenziale “Il Focolare”.

“Insieme alla psicologa e psicoterapeuta della struttura, Claudia Giannone ed al Dott. Stefano Agrimi, responsabile della struttura – ha continuato il fotografo Lanotte – abbiamo elaborato il progetto ‘Ritratto di Famiglia’, attraverso il quale si cercherà la collaborazione dei famigliari degli ospiti per la realizzazione di vere e proprie foto-ricordo. In tal modo, ad apertura e a conclusione delle lezioni teoriche, i corsisti svilupperanno il reportage della vita di questi anziani e racconteranno il legame che li tiene stretti ai loro affetti in maniera tangibile”.

Il corso di fotografia di base partirà il prossimo 12 febbraio e si svolgerà nella sala convegni della Rsa. “Il Focolare” a Brindisi. Il primo dei due eventi “Ritratto di Famiglia”, invece, si terrà il 9 febbraio alle ore 16:30.

“L’idea ci è piaciuta fin da subito – ha commentato la Dott.ssa Giannone -, poiché coinvolge i nostri ospiti e i loro famigliari, rendendoli protagonisti di alcuni scatti che consentiranno di realizzare dei veri e propri ritratti di famiglia. Questa iniziativa va ad aggiungersi al lavoro quotidiano svolto all’interno della struttura e si inserisce in un percorso che attraversa la storia personale di ognuno dei nostri ospiti, restituendone significato e memoria”.

Per info e iscrizioni al corso base, basta scrivere all’indirizzo mail, lanottegiuseppe@gmail.com, o telefonare al 340/9643088.