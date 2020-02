Partite Iva, gruppi organizzati a Mesagne e Torre Santa Susanna

Continua in provincia di Brindisi la mobilitazione delle Partite Iva. Dopo gli incontri a San Pietro Vernotico, Ceglie Messapica e Cellino San Marco, anche i Comuni di Mesagne e Torre Santa Susanna si organizzano sotto sigle associative e si riuniscono per caledarizzare una serie di attività.

Mesagne

Angelo Gabriele Pignatelli è il nuovo coordinatore della provincia di Brindisi per l'associazione "Autonomi e Partite Iva". "Ai colleghi commercianti - si legge nella nota a firma di Pignatelli - vittime dell’ignoranza della politica, della burocrazia e delle lobby bancarie e finanziarie, penso che sia giunto il momento di riunirci da nord a sud, aldilà delle invidie personali, del colore politico e degli steccati ideologici . E’ ora di far capire che siamo noi piccoli il vero motore di questa grande nazione, siamo una forza impressionante (commercianti, artigiani , agricoltori ) noi e le nostre famiglie, ed è ora di prenderne coscienza. Noi piccoli che rischiamo sulla nostra pelle e dei nostri familiari per inseguire un sogno o perchè magari non ci sono alternative lavorative. Adesso il mio compito è quello di organizzarci su tutto il territorio provinciale."

Torre Santa Susanna

Ieri sera, giovedì 6 febbraio, invece, a Torre Santa Susanna, circa 200 Partite Iva, si sono riunite in un capannone della zona industriale per discutere ed esporre i vari problemi con i quali, giornalmente, i commercianti devono fare i conti come la pressione fiscale. Si è trattato del primo di una serie di incontri ai quali parteciperanno professionisti per formare, informare e far nascere idee e proposte da presentare al governo. Il gruppo è contattabile attraverso la pagina Facebook " Partite Iva Brindisi".