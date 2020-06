Passaggio di consegne alla Brigata Marina San Marco e al presidio

BRINDISI – Dopo quattro impegnativi anni di comando dei fucilieri di marina, il contrammiraglio Cesare Bruno Petragnani (al centro nella foto) nella mattinata di oggi sabato 20 giugno ha passato le consegne al successore, il savonese contrammiraglio Luca Anconelli. La cerimonia si è svolta nel piazzale della caserma “Ermanno Carlotto” di Brindisi, alla presenza dal comandante della Forza Anfibia nazionale (di cui fanno parte anche reggimenti della Brigata Pozzuolo del Friuli dell’Esercito), contrammiraglio Antonio Galiuto (a destra nella foto).

Per il contrammiraglio Anconelli, che assume contestualmente anche il comando del Presidio militare di Brindisi, si tratta di un ritorno: in particolare, nel marzo del 2019 era al comando dell’1 Reggimento della Brigata Marina, quando a Venezia in piazza San Marco, in occasione del centenario della concessione del nome ai fucilieri di marina, si svolse la consegna della bandiera di guerra del reparto che difese la città lagunare dopo Caporetto e sino alla vittoria finale nel 1918.

Il passaggio di consegne è avvenuto davanti a uno schieramento di marò ridotto, con il personale distanziato nel rispetto delle norme di prevenzione previste dai decreti Covid. Il contrammiraglio Petragnani ha comandato gli uomini e le donne della Brigata Marina San Marco in numerose missioni e attività nazionali ed internazionali, tra le quali si annoverano le operazioni Mare Sicuro, Nato Sea Guardian, Eunavfor Atalanta ed Eunavformed Sophia nell’ambito prettamente marittimo.

Ma la Brigata Marina San Marco ha svolto in questo periodo importanti compiti nell’ambito della Protezione civile e della sicurezza interna del Paese, come l’operazione Sabina, per l’assistenza in seguito al terremoto nell’area di Amatrice, il dispiegamento del Posto Medico Avanzato a Jesi durante l’emergenza Covid-19 e il continuo supporto all’Operazione Strade Sicure. Durante questi 45 mesi inoltre, la Brigata Marina San Marco ha avviato la partecipazione a importanti missioni nei teatri operativi esteri Ippocrate in Libia, Mibil in Libano e ha continuato l’impegno presso la base logistica di Gibuti.

Al contrammiraglio Anconelli toccherà guidare questo un reparto d’elite della Marina Militare e delle forze armate italiane nei prossimi impegni, in cui avrà modo di continuare a dare prova della elevatissima professionalità, prontezza e flessibilità che lo contraddistinguono