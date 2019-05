Regata storica Brindisi-Tel Aviv: prosegue il tour fra le isole greche

BRINDISI - Non sta passando inosservata la regata sulle antiche rotte della via Francigena intrapresa lo scorso 14 maggio, nell’ambito del progetto “Il cammino del mare”. Nel corso del viaggio verso Tel Aviv, gli equipaggi hanno rilasciato un’intervista all’emittente “Ionian Channel”. E’ accaduto un paio di giorni fa, durante la sosta nell’isola di Zante, una delle tappe di un pellegrinaggio iniziato al porticciolo Marina di Brindisi e proseguito verso Erikoussa, Gouvia (Corfù), Lefkada, Itaca e Cefalonia. Dopo aver lasciato Zante, le barche a vela hanno continuato la navigazione al largo delle coste greche.

Oggi sono diretti a Pylos, nel Peloponneso. Fra venerdì 24 e sabato 25 maggio è previsto l’arrivo al porto di Kapsali (Citerà). Poi lasceranno le acque greche per dirigersi alla volta di Creta. Da lì poi, dopo ulteriori tappe intermedie, raggiungeranno Cipro, per poi toccare Tel Aviv, meta finale della regata. In Israele, il pellegrinaggio proseguirà via terra verso Gerusalemme.

Si tratta dello stesso percorso seguito in epoca medievale dai pellegrini che si mettevano in marcia verso la Terra Santa. Sono sei (ce n'era un settimo, ma ha dovuto rinunciare per problemi tecnici) gli equipaggi che hanno sposato il progetto "Il Cammino del Mare - Lungo l’antica Rotta da Brindisi a Gerusalemme", ideato dall’associazione “Brindisi e le Antiche Strade”. Tramite il tracking online, Rosy Barretta, promotrice dell’iniziativa, si tiene costantemente aggiornata su questa avventurosa spedizione.