Vigili del fuoco: il capo reparto Esperto in pensione dopo 40 anni

BRINDISI - Oggi 29 novembre 2019 ultimo turno di servizio prima della meritata pensione, il Capo Reparto Esperto Domenico De Francesco, dopo aver compiuto i suoi primi 60 anni da pochi giorni, dal primo dicembre è ufficialmente in pensione. La sua carriera nasce quarant’anni fà, quando nel maggio 1979 fu arruolato nel Corpo dei Vigili del fuoco nel servizio di leva come Vigile volontario ausiliario, iniziando per due mesi c/o le Scuole Centrali Antincendio di Capannelle a Roma, e i restanti dieci mesi nel Comando di Brindisi.

Nel novembre del 1980 durante il terremoto dell’Irpinia fù richiamato come discontinuo, e nel gennaio del 1982 diventa vigile del fuoco permanente dopo aver superato il concorso fu assegnato al Comando Centrale di Brindisi, per poi prestare per circa dieci anni servizio nel Distaccamento aereoportuale dei vigili del fuoco. di Brindisi, quando nel ‘93 fu destinato nel Distaccamento Porto sempre di Brindisi fino 2007.

Nel 1995 passa nel ruolo di Capo Squadra, e nel 2009 diventa Capo Reparto, e con la sua esperienza ha consentito a tutto il personale del Comando di Brindisi di apprezzarne le sue capacità operative e l’alto senso di appartenenza all’Istituzione, nell’ambito sia del soccorso tecnico urgente che in situazioni di calamità naturali.

Ha preso parte a numerose emergenze e calamità sia a livello locale che nazionali, come i terremoti di S.Giuliano di Puglia nel 2002, dell’Abruzzo del 2009, e quello di Amatrice 2016. Infine, nel cortile del Comando Provinciale come ormai consuetudine, ha trovato i mezzi di soccorso già schierati con le sirene e lampeggianti accesi, e i colleghi ad attenderlo per abbracciarlo e salutarlo. Subito dopo si è passati nell’aula formazione dove oltre ai vari discorsi di commiato, ci sono stati gli omaggi dei colleghi che hanno associato gli auguri per una meritata pensione, da parte di tutti quelli hanno svolto servizio con lui in questi anni, tutto ciò ha fatto commuovere il neo pensionato.

Gallery