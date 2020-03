Brindisi, lunghe code alle Poste per i pagamenti delle pensioni

BRINDISI – Dopo l’assembramento delle prime ore del mattino, si è normalizzata la coda negli uffici postali per chi non è titolare di conto corrente e preferisce ricevere cash i soldi della pensione, abitudine che in situazioni come quella che sta affrontando il paese, non è certo priva di disagi e rischi.

Le foto riprende la situazione dell’ufficio postale di via Cappuccini e di quello di viale Commenda a Brindisi nella tarda mattinata di oggi 30 marzo, quando sotto gli occhi di una pattuglia in transito della polizia locale e seguendo l’obbligo degli ingressi regolati da una guardia giurata, la gente si è messa in fila tra le transenne rispettando le distanze di sicurezza.

