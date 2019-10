Dimenticanza o guasto? Perdite d'acqua in Cittadella della Ricerca

BRINDISI – L’acqua fuoriesce da giorni: già venerdì 27 settembre in occasione della “Notte dei Ricercatori”, il problema era stato notato. Ma siamo a mercoledì 2 ottobre e l’acqua continua a fuoriuscire. Cittadella della Ricerca è in queste condizioni da giorni. Il problema stamani è stato segalato dagli studenti della facoltà di Ingegneria alla Provincia, proprietaria del complesso e responsabile delle manutenzioni. La risposta è stata che bisognava rintracciare le due unità responsabili del sistema idrico (che sarebbero arrivate entro le 15, è stato annunciato).

Un malfunzionamento dell’autoclave, oppure qualcuno ha dimenticato di spegnerla, oppure c’è un altro tipo di guasto? Cittadella della Ricerca sin dalla nascita negli anni Settanta come ospedale psichiatrico mai entrato in funzione, e poi negli anni Novanta diventata complesso scientifico-tecnologico, non è mai stata allacciata alle reti idriche e fognarie dell’Acquedotto Pugliese. Oggi la cosa sarebbe facile, perché le reti arrivano nella vicinissima zona produttiva-commerciale di Mesagne, ma dei problemi di Cittadella e degli errori e delle promesse della politica abbiamo già parlato più volte.

Quindi ogni lunedì mattina una piccola squadra di addetti provvede all’emungimento dell’acqua (non potabile) dai pozzi artesiani, sino al riempimento della cisterna di raccolta. Quando la cisterna è piena, si aziona l’interruttore di spegnimento. Ma in questi giorni la cisterna pare sia strapiena e l’acqua esce dai marciapiedi. In giornata era previsto un convegno, quindi si spera che qualcuno sia andato davvero a mettere le cose a posto.