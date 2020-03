Controlli norme anti-contagio: marò in campo con la polizia

BRINDISI – I controlli della Polizia di Stato per il rispetto delle norme anti-contagio procedono a Brindisi al ritmo di circa 150 pedoni e automobilisti al giorno. E da oggi 28 marzo assieme al personale della Sezione volanti e di altre divisioni della Questura, oltre alla Polizia locale ci sono anche i marò della Brigata Marina San Marco, sempre in prima linea quando la protezione civile chiama.

Questo vale per le calamità naturali, ma anche per una emergenza come quella causata dalla pandemia da Covid-19. Sono sei le pattuglie messe in campo anche nella mattinata odierna, fascia oraria in cui statisticamente ci sono più persone in giro rispetto al pomeriggio – sera.

Per quanto riguarda il traffico in entrata e uscita dall'area urbana, i punti dove avvengono maggiori controlli sono via provinciale San Vito e la rotatoria che smista il traffico all'imbocco di via Appia tra la statale 7 per Taranto e la circonvallazione.

