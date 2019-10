"Delegazione Tuturano a rischio crollo. Subito il trasloco"

TUTURANO – “Questa è la grave situazione in cui si trova la delegazione di Tuturano, un rischio per gli operatori e tutti i contribuenti che la frequentano. Sembra che non ci sia stato mai un saggio da parte dei vigili del fuoco. Era stato proposto di trasferire provvisoriamente la delegazione presso i nuovi uffici della torre a costo zero perché si utilizzano gli stessi mobili in attesa del ripristino dei locali attualmente pericolanti usati”. Lo scrive un cittadino che ci ha inviato alcune foto delle lesioni presenti nella struttura.

Il 6 settembre la giunta comunale di Brindisi aveva deliberato il trasferimento nei locali in piazza, ma ancora il trasloco non è avvenuto: “Come si può notare il rischio crollo è evidente ad occhio nudo il ferro interamente consumato dalla ruggine, nessun provvedimento è stato adottato dal signor sindaco Rossi? Perché non dà esecuzione a quanto concordato il 6 settembre?”. “Inaudito far lavorare padri di famiglia in questa triste situazione, un rischio enorme anche chi frequenta questi uffici e io ne sono stato testimone diretto mentre ero in attesa per un certificato: un boato ha fatto sobbalzare tutti i presenti. Per fortuna era caduto un cornicione esterno di una finestra”.