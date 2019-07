La mappa dei parcheggi e delle navette per raggiungere "Battiti Live"

BRINDISI – “In occasione dello spettacolo Battiti Live, che si svolgerà domenica 7 luglio, sono state predisposte misure straordinarie per traffico e parcheggi. L’invito ai brindisini residenti in centro è di utilizzare le auto per spostamenti in città solo se strettamente necessario”. Insomma, i residenti dell’area dovranno adeguarsi all’invasione prevista e alle sue conseguenze.

L’ordinanza comunale prevede dalle 6 di venerdì 5 luglio alle 22 di lunedì 8 luglio su piazzale Lenio Flacco, a partire dall’incrocio tra piazza Alberoni, via Camassa e via Scarano, il divieto di transito e sosta con rimozione di tutti i veicoli su entrambi i lati, ad esclusione dei passi carrabili autorizzati.

Sono stati predisposti i parcheggi satellite serviti con bus navetta: da sud, a Sant’Apollinare (800 posti auto), viale Arno e zona cimitero (400); da nord, Parco Cillarese (100) e stadio Fanuzzi (200); da ovest, centri commerciali Le Colonne (450) e Brin Park (250). In totale si tratta di circa 2.300 posti auto.

Dal canto proprio, la Stp ha predisposto il servizio navetta, dalle 18 alle 2 del mattino, con due bus da 150 posti da Sant’Apollinare e via Arno, con frequenza di 15 minuti; dai centri commerciali sempre due bus da 150 posti, ogni 20 minuti; dallo stadio e dal Parco Cillarese un bus da 50 posti ogni 10 minuti. Per tutte le linee il capolinea sarà via Spalato e saranno gratuite.

Sono stati predisposti anche circa 30 posti auto per disabili in via del Mare, dalla rotonda di via Fratti alla sede dell’Autorità di sistema portuale. E’ inoltre attivo il servizio di motobarca (non gratuito), sempre dalle 18 alle 2, con fermata presso le banchine Stazione marittima, Ammiraglio Millo e Villaggio pescatori con doppio mezzo.

In via Spalato è prevista l’area dedicata a ciclomotori e motocicli, mentre per chi arriva in bicicletta sarà possibile raggiungere il lungomare. Restano a disposizione e saranno potenziate fino alle 2 le linee ordinarie 1, 5,7, 8 e 26.

Infine, fa sapere il Comune di Brindisi, in considerazione della diminuzione dei parcheggi su via del Mare, oggi e domani (5 e 6 luglio) sarà sospeso l’effetto dell’ordinanza 158/2019 di chiusura serale di corso Garibaldi. Saranno dunque consentiti, anche dopo le 18, il transito e la sosta lungo corso Garibaldi.

