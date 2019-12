Piano di riequilibrio: il sindaco lo illustrerà ai cittadini il 3 gennaio

BRINDISI - Sul piano di riequibrio della finanza locale brindisina (problema ereditato, va detto, dalle precedenti gestioni) si è detto e scritto tanto. Ora la parola al sindaco che illustrerà il piano sia ai giornalisti, che ai cittadini che vorranno partecipare. Nella giornata di venerdì 3 gennaio 2020, a seguito della conferenza dei capigruppo, si svolgeranno due importanti appuntamenti in cui Riccardo Rossi spiegherà tutti i dettagli del Piano di riequilibrio pluriennale che sarà portato in consiglio comunale la settimana successiva. Per i soli giornalisti, l'appuntamento è per le 11,30 presso la Sala Guadalupi in municipio; l'in contro pubblico invece è fissato per le 17,30, nella stessa sala.