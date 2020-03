Energia ricavata dalle onde: protocollo per impianto pilota a Punta Riso

Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, e il presidente di Kuma Energy srl, Francesco Piccione, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato all'avvio del primo impianto pilota del sistema EcoMar, una piattaforma di ultima generazione di energia ricavata dal moto ondoso. A valle di una serie di sopralluoghi, l'azienda, una startup innovativa che opera nel settore della generazione di energia da fonti rinnovabili con sede legale a Genova e sede operativa in Puglia, ha valutato idonea ad ospitare il progetto pilota la diga di Punta Riso, nel porto di Brindisi.

A seguito del protocollo d'intesa, Kuma Energy, a proprie spese, progetterà e svilupperà ECoMar, una piattaforma in grado di convertire la forza delle onde marine in energia elettrica. EcoMar è un sistema costiero, installabile su qualunque superficie verticale di frangiflutti o dighe portuali che non richiede importanti lavori sulle infrastrutture esistenti e non altera l'aspetto della costa o gli equilibri dei fondali marini. La piattaforma, infatti, è progettata con l'utilizzo di componenti ecocompatibili e sicuri per l'ambiente.

L'Autorità di Sistema Portuale ha accolto la proposta avanzata dall'azienda per favorire l'aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili e l'adozione di tecnologie a basso impatto ambientale, obiettivi questi peraltro scanditi nel documento di Pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale (Dpeasp), adottato dall' Ente portuale. AdSP Mam, attraverso il documento, si è resa disponibile ad assegnare a Kuma Energy, previa verifica e relativa istruttoria con le Autorità competenti, la disponibilità di utilizzo dell'area di installazione, per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, a decorrere dalla data di disponibilità all'installazione del sistema pilota.

Durante le attività di analisi e sperimentazione on-site, Kuma Energy sarà affiancata dal Laboratorio A-Mare dell’Università di Firenze e dal Campus Università del Salento, e condividerà con AdSP Msm i dati di monitoraggio ambientale e tecnico raccolti durante le sperimentazioni e, al termine del periodo di concessione, gli elementi di fattibilità e sostenibilità economica relativa all'eventuale acquisizione futura da parte dell'Autorità portuale del sistema EcoMar per la produzione di energia da moto ondoso.

Il mare è un’enorme fonte di energia pulita, sfruttata, ad oggi, solo in minima parte, ma che teoricamente è superiore all’intera domanda energetica mondiale. Tra tutte le forme di energia dal mare, quella dal moto ondoso è quella studiata da più tempo e che conosce il maggior numero di sperimentazioni, soluzioni e prototipi impiantistici, offrendo il vantaggio di adottare soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale.

