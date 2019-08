Piazza del Salento nel degrado: "Non si possono portare i bambini"

BRINDISI – Si torna a parlare di piazza del Salento e dello stato di degrado in cui versa. Nonostante la pulizia effettuata a maggio scorso dagli studenti nell’ambito del progetto Adotta un monumento, e iniziative di valorizzazione promosse dal locale comitato, il parco pubblico, unico luogo di ritrovo dei residenti della Commenda continua a essere impraticabile per la sporcizia.

Questa volta a segnalare lo stato in cui versa, una lettrice e residente. “Queste sono le condizioni di Piazza del Salento allo stato attuale – scrive allegando materiale fotografico che testimonia la segnalazione - non è possibile portare i bambini a giocare in queste condizioni. Non ci si può sedere neanche sulle panchine. E’una discarica a cielo aperto. Fate qualcosa per denunciare questo scempio! confido in voi, grazie!”.

E noi non possiamo fare altre che rendere pubblico lo sfogo e sperare nell’intervento degli addetti ai lavori ma anche nel buonsenso dei cittadini stessi. Le piazze o le strade, ma tutti i luoghi pubblici non si sporcano da soli. Dietro c’è sempre qualche incivile.

