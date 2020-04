Ostuni: un contagio al "Focolare". "Tamponi per ospiti e personale"

OSTUNI – “Tamponi su tutto il personale e su tutti gli ospiti”. Questa la richiesta avanzata all’Asl di Brindisi di Brindisi dal sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo, dopo che una dipendente della struttura per anziani “Il Focolare”, della Città Bianca, è risultata positiva al Covid-19.

La comunicazione è arrivata nella mattinata odierna all’amministrazione comunale. “Poiché in detta casa di riposo – si legge nella richiesta avanzata dal primo cittadino – lavorano diverse persone e vi sono parecchi ospiti in età avanzata e in non buone condizioni di salute, chiedo che siano eseguiti, con massima urgenza, i tamponi su tutto il personale e su tutti gli ospiti”.

Il sindaco raccomanda inoltre “che i lavoratori si mantengano isolati dai propri nuclei familiari fini all’esito dei tamponi e che non sia consentito ad alcune persona estranea accedere all’interno della casa di riposo, oltre a sanificare tutti i locali con appositi prodotti”.

