Quattro contagiati tra il personale di Pneumologia al "Perrino"

BRINDISI – Non cessano i contagi tra il personale sanitario dell’ospedale di secondo livello “Antonio Perrino” di Brindisi. La denuncia di casi nel reparto di Pneumologia giunge oggi 11 maggio dal sindacato Cobas – e trova conferma anche da parte del sindacato Funzione Pubblica della Cgil -, che parla di un medico, due infermieri e un operatore socio-sanitario risultati positivi al Covid-19.

“Il personale sanitario del reparto di Pneumologia ha fatto il tampone nei giorni 5,6,7”, fa sapere il Cobas. “Le nostra richieste di incontro rivolte al direttore generale, Giuseppe Pasqualone, e all’amministratore di Sanitaservice, Flavio Roseto, per continuare a proporre i nostri umili suggerimenti sono ancora nei cassetti e chissà se vedranno mai luce.”

“Intanto alcuni lavoratori di Pneumologia chiedono uno stop alle attività del reparto, anche perché stremati dai turni di lavoro che con il Covid-19 sono diventati estremamente pesanti. Chiedono l’attivazione – prosegue il Cobas - dei container dedicati alla terapia intensiva, allo scopo di allentare la pressione nei reparti sotto stress.”

“Il ripetersi del riscontro di nuovi casi positivi tra gli operatori della sanità conferma quanto sia stata infelice l'idea di rendere il Perrino ospedale Covid-19 per la promiscuità di attività Covid e con attività no Covid. In assenza di un filtro d'ingresso col quale i pazienti richiedenti prestazioni non Covid venissero sottoposti a tampone, quanto accaduto era facilmente prevedibile.” Prosegue il sindacato di base.

“Ogni paziente che non sia stato testato preventivamente, in urgenza o no, deve trovare personale sanitario protetto come se si trattasse di un caso positivo. Solo così è possibile evitare il protrarsi di infezioni a carico dei lavoratori della sanità. Questo riguarda tutte le attività sanitarie che andranno a riprendere nelle prossime settimane”, ribadisce il Cobas di Brindisi.

“Il virus non ha cessato di circolare. Tutti i pazienti possono essere positivi fino a prova contraria – è la valutazione che fa il Cobas nel suo comunicato sui contagi in Pneumologia - ed il contatto stretto con medici, infermieri e altre figure presenti in sanità deve avvenire con protezioni individuali e misure di sicurezza organizzative come per pazienti positivi.”

“Questo impone non solo la logica, di fronte ad un agente biologico contro il quale non ci sono armi terapeutiche o vaccinali, ma anche la stessa normativa sulla sicurezza per la quale al lavoratore deve essere fornita la massima protezione possibile”, conclude il Cobas di Brindisi.