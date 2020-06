La spiaggia libera? E' mia, e me la gestisco io

TORCHIAROLO – O non hanno compreso e assimilato il concetto di “spiaggia libera”, oppure fanno i furbi per evitarsi levatacce e corsa all’accaparramento dei posti migliori vicino alla battigia. Comunque sia, la situazione è da occupazione abusiva di demanio marittimo, e qualcuno ha pensato bene di segnalarla agli organi di informazione.

Il luogo si trova tra Campo di Mare e Torre San Gennaro, i titolari dei posti in spiaggia prenotati a vita con ombrelloni, tavolino per la pausa pranzo e magari il burraco, con sedie di tutti i generi (non sappiamo se fa parte delle dotazioni anche il pedalò), sono a noi ignoti. Mancano, a prima vista, solo il wc chimico e un barbecue.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E dire che la Guardia Costiera ha già effettuato blitz su situazioni analoghe lungo la costa brindisina, sequestrando tutte le attrezzature “segnaposto” lasciate sul posto 24 ore 24 dai furbetti di turno. Ma evidentemente qualcuno ignora ancora le conseguenze di una denuncia per violazione delle norme in materia.

Gallery