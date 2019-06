Premio Eccellenze: nuovo riconoscimento per “Otri del Salento”

SAN PANCRAZIO SALENTINO – “Otri del Salento” ottiene un nuovo riconoscimento. L’azienda vinicola di San Pancrazio Salentino è fra le cinque imprese che hanno ottenuto il Premio Eccellenze 2019. Il riconoscimento è stato conferito nel corso di una serata di galà svoltasi martedì sera (17 giugno) presso l‘hotel Principe di Savoia, a Milano.

L’evento è stato condotto dal presentatore e anchorman Anthony Peth, volto noto di La7 da poche settimane approdato in Rai, insieme ad Alessia Ventura. In loro compagnia si sono alternati sul palco special guest ed importanti ospiti del mondo dello spettacolo, fra cui Katia ricciarelli, Alex belli, il bartender e funambolo dello shaker Bruno Vanzan e la giornalista Silvana giacobini.

Oltre alle Otri del Salento, sono state premiate aziende che si sono distinte nei settori delle energie rinnovabili, della pasticceria e della gioielleria. Il premio è stato ritirato dai soci dell’azienda salentina Tonino Manieri e Ivano Conte (il terzo socio, Giuseppe Sanasi, non ha potuto presenziate alla cerimonia per impegni lavorativi) e all’enologo Vito Oddo. L’azienda è stata premiata per la qualità dei vini il design e l’innovazione apportata nel settore, con l’invenzione della bottiglia impilabile.

Nato nel 2016 per premiare le eccellenze nell’imprenditorialità bergamasca, il Premio Eccellenze, guidato da Michele Oggioni, è diventato nel tempo un riconoscimento ambito da piccole, medie e grandi realtà di svariati settori merceologici su tutto il territorio nazionale.

L’azienda “Otri del Salento” si è affacciata un paio di anni fa sul panorama nazionale, con l’invenzione della bottiglia impilabile: una mini bottiglia di vetro con capacità di 25 centilitri, per un peso (solo vetro) pari a 400 grammi. Ne bastano tre per arrivare alla classica bottiglia da 74 centilitri, ma la formula non conosce limite.

Negli anni, poi, sono arrivati importanti riconoscimenti. Il più recente lo scorso aprile, quando l’azienda ha trionfato al Mundus Vini Spring Tasting 2019, l’edizione primaverile di una delle più note competizioni enologiche internazionali, conquistando con “Oltre”, un Salice Salentino riserva, il titolo di “Best of show”. Nel settembre 2018, con il primitivo “Armonia”, è arrivato invece l’Asia Gold, uno dei riconoscimenti più ambiti messi in palio in occasione della competizione enologica “Asia Wine Trophy”, organizzata dal Dwm (Deutsche Wein Marketing).