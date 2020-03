A PresaDiretta le camicerie di Cellino che donano mascherine

Mercoledì 25 marzo, alle 21.20 su Rai 3, PresaDiretta va in onda con “Coronavirus: la sfida dell'Italia", una puntata speciale della squadra di Riccardo Iacona sull’emergenza coronavirus. A PresaDiretta un approfondimento a tutto campo sulle misure e le forze coinvolte nella lotta contro l’emergenza Covid-19, sul piano sanitario, scientifico e su quello economico, in Italia e nel resto del mondo.

Le storie e le testimonianze dei medici dalla prima linea del fronte che tutti i giorni combattono contro il virus. Le misure economiche straordinarie varate dal Governo. Le soluzioni e le scoperte del mondo scientifico per arginare il contagio e trovare soluzioni. La società civile che reagisce e gli amministratori locali impegnati nel contrasto all’emergenza sanitaria. L’Europa e il mondo intero che corrono ai ripari e seguono il modello italiano per fronteggiare la pandemia.

Testimonianze, storie, ospiti in collegamento e interviste con Riccardo Iacona, in diretta, per una serata speciale di approfondimento sull’epidemia che ha cambiato le nostre vite. Tra le storie, quella delle camicerie di Cellino San Marco che fabbricano e distribuiscono mascherine per la Protezione civile locale, realizzata da una delle giornaliste della squadra di Iacona, Eleonora Tundo, da venti anni a Roma ma salentina doc.