"Tuffo di Capodanno 2020": due americani i primi iscritti

BRINDISI - Dagli Stati Uniti a Brindisi per il "Tuffo di Capodanno”. Danka Pinkosova e Michael Gebhard, coppia americana che vive a New York City, sono i primi due iscritti della XI Edizione del tradizionale evento brindisino del primo giorno dell’anno, iscrizione arrivata a sorpresa tramite la neonata Pagina Facebook “TuffoDiCapodannoBrindisi” alla quale i due amici d’oltre oceano hanno anche inviato un simpatico video di saluto. È decisamente questa la novità più rappresentativa dell’appuntamento 2020 della goliardata brindisina tutto cuore che, in questa occasione, vede al timone il gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, con l’illustre partenariato di DealGroup Brindisi, il Patrocinio del Comune di Brindisi e la Collaborazione di Puliamo il Mare Brindisi rappresentato da Alessandro Barba, il noto gruppo di volenterosi amici impegnati nella pulizia delle spiagge del litorale brindisino.

Enormi passi avanti sono stati fatti anche in merito al “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio che dura ormai da 4 anni. Dal Comune della Città toscana, l’Assessore allo Sport Sandra Mei ha contattato Oreste Pinto l’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi per avviare le pratiche relative ad un “Patto di Amicizia” tra le città, una intesa che porterebbe al Capoluogo Adriatico ritorni turistici non indifferenti. I responsabili della Asd Escape Tuscany Triathlon che organizzano l’evento in toscana per il nono anno consecutivo e ha ideato l'ormai ‘famosa’ cuffia con il motto “Hai Freddo?…Stay home”, hanno già fatto sapere che saranno a Brindisi per una visita sportivo-istituzionale per consolidare gemellaggio e patto con lo scambio di riconoscimenti.

Questa informazioni è tanto altro sono scaturite dalla Conferenza Stampa di presentazione della manifestazione svoltasi presso la sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi moderata dal giornalista Nico Lorusso durante la quale è stata inaugurata la maglia ufficiale. Presente anche l’Assessore agli Affari Generali Mauro Masiello in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e il Dott. Gianluca Quarta per lo studio Quarta che, oltre ad aver fatto da ponte di collegamento con i beneficiari della Raccolta Fondi di questa edizione, ha devoluto alla causa il 50% dei suoi compensi da Consigliere Comunale.

Alla conferenza sono intervenuti anche il Dr Antonio Di Noi, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi, dell’Avv. Antonio Morleo Responsabile della Sede Territoriale di Brindisi del Banco Farmaceutico, che, dopo aver ringraziato gli organizzatori hanno spiegato le funzioni e le attività del Banco Farmaceutico e fatto una panoramica sulle difficoltà a curarsi di tanti brindisini. Il “Tuffo di Capodanno” realizzato da sempre senza scopo di lucro e votato alla solidarietà ha quindi individuato la Onlus “Banco Farmaceutico” quale beneficiario della raccolta fondi destinata quindi a tutti quei brindisini che non possono curarsi per ragioni economiche, permettendo l’acquisto dei farmaci da donare agli enti assistenziali che si prendono cura dei bisognosi e per lo svolgimento di attività di ricerca sulla povertà sanitaria.

Nello stand allestito per l'occasione nella Galleria del Centro Commerciale “Le Colonne” di Brindisi proseguono intanto le iscrizioni per la XI Edizione. Fino al 31 dicembre 2019 tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell'iniziativa, i neofiti e i curiosi potranno ricevere informazioni tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16.30 alle 20 e, volendo, potranno partecipare alla consueta raccolta fondi con una semplice offerta.

A coloro che invece aderiranno all'iniziativa, come ogni anno, in cambio di una piccola donazione, gli organizzatori consegneranno la maglia della undicesima edizione (di colore celeste) ed uno speciale biglietto. Sarà tuttavia possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2020 direttamente alla “Conca”. Per informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare i numeri 393 / 58.21.819 – 329 / 80.59.256.

Confermata inoltre la programmazione dell’intera manifestazione in diretta Tv su Canale 85, in streaming canale85.it e sulla pagina Facebook @canale85. Si partirà alle ore 10:30 del 1° gennaio 2020 con la presentazione curata di Nico Lorusso. Alle ore 11:00, benedizione delle acque, conto alla rovescia e il caratteristico momento del tuffo, aperto a tutti gli interessati e a quanti vogliono provare l’ebbrezza di un bagno in mare in pieno inverno. Poi “Brindisi” finale come augurio per tutti. Infine estrazione premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi.