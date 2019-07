Ceglie raccontata da Stefano Menga: ecco l’annuario 2018

CEGLIE MESSAPICA - Tutti (o quasi) i fatti avvenuti a Ceglie Messapica nel 2018, raccolti in un libro. Ieri sera (mercoledì 24 luglio), presso la veranda del condominio commerciale (ex mercato coperto) di Ceglie, il blogger Stefano Menga ha presentato l’ultima edizione del suo annuario, ormai un appuntamento fisso dell’estate cegliese. Gli eventi raccontati quotidianamente sul blog Cronache cronachette di Ceglie Messapica sono stati impressi su carta stampata. Sfogliando il libro, ricco di foto, ci si imbatte in iniziative che spaziano dalla politica alla cultura, passando per le storie di tanti cegliesi che si impegnano per il proprio territorio, in vari ambiti.

La serata si è aperta con i saluti del sindaco Luigi Caroli e dell’assessore comunale alla Cultura, Antonello Laveneziana. Poi ci sono stati gli interventi del professor Pietro Maggior, presidente dell’associazione Unitre, e di Antonio Ciracì, in rappresentanza dell’associazione culturale MittAffet, che ha collaborato all’evento.

Infine il microfono all’autore, Stefano Menga, che da quattro anni risiede a Novedrate, piccolo paese in provincia di Como, per motivi di lavoro, dove ha dato vita a un altro blog in cui racconta i fatti del territorio. Sempre a Novedrate ha anche sfornato, di recente, un’opera, “5 Fratelli, una sola storia”, dedicata a famiglia che da generazioni manda avanti una impresa del posto. Dopo aver spulciato i principali eventi contenuti nell’annuario, Menga si è congedato dal pubblico con un’anticipazione: la sua prossima iniziativa editoriale riguarderà il sindaco Caroli.

Le pubblicazioni di cui Menga è autore: “Monsignor Giovanni Turrisi - Cenni storici e fotografici sulla vita e sulla chiesa di San Lorenzo da Brindisi”, “Cronaca di un atto d’amore” dedicato al carabiniere Angelo Petracca nel 25° della sua tragica scomparsa, “Novedrate… attraverso i tuoi occhi” dedicato al compianto Sindaco di Novedrate Maurizio Barni, “La Speranza di vivere” dedicato alla memoria dell’Avv. Pietro Allegretti e “5 Fratelli una sola storia” dedicato ai primi cinquant’anni di attività della azienda “Lattonedil”.

