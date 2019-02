Calendario per la Clownterapia: trucchi artistici e buona musica all'Auchan

MESAGNE - Appuntamento domenica 10 febbario 2019 a partire dalle ore 17.30 presso la zona ristoro del centro commerciale Auchan, a Mesagne, per la presentazione e distribuzione del calendario 2019 realizzato a sostegno del progetto Scuola Internazionale di Clown e Clown Terapia Siclot, la Clown Terapy del reparto di Pediatria diretto dal brillante dottor Fulvio Moramarco.

Cristiana Zongoli coni suoi ragazzi, vi aspetta con ambulatori di coccole e abbracci liberi e gratuiti per tutti, trucco artistico per i bimbi e per chi vorrà truccarsi in nostra compagnia. E poi ancora tanta buona musica a cura dei testimonial del calendario: i musicisti brindisini meravigliosi che si sono divertiti a realizzare il calendario 2019, ossia Marco Maffei, Tore Nobile, Vincenzo Maggiore, @Italo Moreno Trapani, Giuseppe Romano e i Morrigan (Giuseppe Bataccia - Diego Mangia - Simone Rosato - Bartolo Longo).

In collaborazione con centro commerciale Auchan Mesagne nelle persone di Rosanna Calo e del direttore Mauro Tatulli. Media Partner Ciccio Riccio e BrindisiReport.it. Presenta Marcello Biscosi di Ciccioriccio. Si ringrazia per le foto del calendario Giada Occhibianco Photographer. Guest Star Dottor Scamorza.