Alfredo Malcarne nominato vice presidente di Unioncamere Puglia

BRINDISI - Il presidente della Camera di Commercio di Brindisi, Alfredo Malcarne, è stato eletto lunedì 7 ottobre dalla giunta regionale di Unioncamere vice presidente dell’Unione delle Camere di Commercio di Puglia, con delega alla blue economy ed alla programmazione economica. Malcarne ha commentato così la nomina: "“Al di là del riconoscimento personale, ritengo sia un risultato importante per la Camera di Commercio di Brindisi e per l’impegno con cui svolge un ruolo attivo nel contesto economico della provincia e nel sistema camerale regionale. Quella di Brindisi, come è noto, è stata la prima Camera di Commercio ad occuparsi di programmazione economica internazionale attraverso l’Interreg Italia-Grecia, sin dal 1999. Un impegno che proseguirà nelle prossime settimane, grazie ad un ruolo di regia nell’ambito della realizzazione del progetto internazionale ‘Smart Adria’. Quanto alla Blue Economy, invece, offriamo - conclude Malcarne - ad Unioncamere Puglia una esperienza pluriennale maturata alla guida di Assonautica nazionale ed una forte determinazione nel perseguire gli obiettivi di crescita dell’economia del mare a livello regionale”.