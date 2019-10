Giornalisti e blogger tra i sapori e le bellezze del Salento

ORIA - Si conclude oggi il Press Tour “Fra Natura, Arte e Fede sul Cammino dei Pellegrini”, organizzato dalla Città di Oria in collaborazione con la cooperativa Spirito Salentino.

Il tour è risultato primo tra i progetti finanziati dalla Regione Puglia (Sezione Turismo) tramite l’avviso per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti ed opinion leader promosse da Comuni o Unioni di Comuni e finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali.

Il progetto ha coinvolto 9 giornalisti e blogger provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero per sei giorni nell’atmosfera magica del Salento in un programma estremamente vario di attività culturali: visite guidate in suggestivi luoghi e contenitori legati ai pellegrinaggi; due convegni ed un concorso fra ristoratori intitolato “Salento in Tavola”.

I giornalisti dovevano esprimere tre voti da 1 a 10 per ogni ristorante giudicando: 1)Percezione visiva, il cosiddetto colpo d’occhio in sinergia con la capacità di suscitare ricordi ed emozioni; 2)Percezione Gustativa e dunque l’armonia del piatto nel palato; 3) Percezione tematica e dunque “salentinità” del piatto, generalmente della cucina povera e che attribuisce rilievo alle spezie della macchia mediterranea.

Questi i risultati, con media estrapolata, con uno scarto veramente minimo: Quinto posto per il ristorante Decò di Oria; Quarto posto per il ristorante Corrado di Oria; Terzo posto per Masseria Palombara di Oria; Secondo posto per Intramoenia di Oria e Primo posto per Produttori Vini di Manduria.

Gli ospiti coinvolti sono stati: Federica Gerini del blog Tornopercena, Gloria Giovanetti, direttore di Pegasonews, Sara Alessandrini del blog Itinerari religiosi, Maria Rita Aloi del blog Jamaluca Travel, Pietro Marcellino e Maria Andronico del portale Gustochannel, Francesca Monti del blog InguaribileViaggiatore, Olga Bibi Segaar e Maurizio Desiati della Rivista Dolcevia per turisti dei Paesi Bassi e Belgio.