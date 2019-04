Primo maggio in città: ingresso gratuito nei musei e festa dello Sport

BRINDISI - Nella giornata del primo maggio, che coincide con l’arrivo in porto della nave da crociera a Azamara Pursuit, il cui arrivo è previsto per le ore 13 e la partenza per le ore 20, si aggiunge alla ricca offerta culturale della città, l’apertura del Nuovo Teatro “Verdi” per ammirare, dal foyer del Teatro, l’area archeologica San Pietro degli Schiavoni. Inoltre, dalle ore 10 alle ore 18, presso il Parco del Cillarese, si terrà la Festa dello Sport con esibizioni e prove, per tutti i partecipanti, di calcio, basket, pallavolo e balli.

Il programma nel dettaglio

Palazzo Granafei/Nervegna - sala della Colonna: ore 08-20:30; Foyer Teatro “Verdi”: ore 13:00 -19.30; Tempietto di San Giovanni al Sepolcro: ore 08:00-20:30; Palazzina del Belvedere - Collezione Archeologica"Faldetta": ore 10:00 -19:00; Museo Archeologico "Ribezzo": ore 10-13 e 14 -19; Monumento Nazionale al Marinaio d'Italia: ore 10-18; Santa Maria degli Angeli: ore 08-12:30 e ore 16-20; Santa Maria del Casale: ore 08-20; Chiesa di San Paolo: ore 09-20.

Alle ore 11, invece, appuntamento a Piazza Mercato per chi volesse aderire ad un tour gratuito e guidato dal personale del Past per conoscere i luoghi dell’antica Brundisium che nei secoli trascorsi sotto la dominazione romana raggiunse il momento di massimo splendore della sua storia.

Da Piazza Mercato, sede del foro romano, si racconterà la storia della conquista del territorio, la fondazione della colonia nel 244 a.C., la nascita del municipium, la realizzazione delle strade consolari che collegarono Roma a Brindisi. Nel percorso che condurrà al Museo Archeologico “Ribezzo” si parlerà dell’impianto urbanistico della città romana, e all’interno del Museo, attraverso i reperti esposti, si delineerà il profilo economico e i traffici commerciali. Il tour proseguirà verso piazzetta Colonne, percorrendo il luogo in cui sorgevano i templi dedicati agli dei pagani Apollo e Diana, per poi concludere il percorso nella Palazzina del Belvedere.

Per maggiori informazioni - Palazzo Granafei Nervegna - Via Duomo Infopoint aperto dalle ore 09 alle ore 20 - tel.0831229784 – ufficioiat@comune.brindisi.it – www.visitbrindisi.it