Brindisi: Matteo Farina proclamato "Venerabile servo di Dio"

BRINDISI - Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto sulla eroicità delle virtù di Matteo Farina, brindisino che nel 2009 morì a soli 19 anni a causa di un tumore al cervello, già proclamato Servo di Dio.

“Da oggi - si legge in una nota dell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni - Matteo è venerabile Servo di Dio. Siamo grati al santo padre, al cardinale prefetto e ai membri della Congregazione delle Cause dei Santi per il lavoro svolto nonostante le difficili attuali circostanze. É questo un passo importante verso la beatificazione che, speriamo a Dio piacendo, non sarà lontana se lo studio sul miracolo, ora in corso, darà esito positivo”.

“Un passo importante perché significa che la Chiesa riconosce che questo giovane, nato e cresciuto nella fede nella nostra Chiesa diocesana, ha vissuto eroicamente il Vangelo, con assoluta fedeltà, giorno per giorno. É un segno di speranza e di rinascita per tutti noi, in questo momento difficile: Matteo ci insegna che la fedeltà al Signore premia sempre, dona forza e serenità nelle prove della vita. Rendiamo grazie a Dio per il dono che ci ha fatto tramite Matteo. In segno di gioia e di comunione tutte le chiese dell’Arcidiocesi suoneranno le campane a festa sabato 9 maggio, alle ore 18”