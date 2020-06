Quel faro di 161 anni, biglietto da visita di Brindisi: sarà recuperato

BRINDISI – Ne ha viste di tutti i colori, il faro posto sull’isolotto Traversa delle Isole Pedagne, all’imbocco del porto esterno di Brindisi. Il passaggio dal Regno delle Due Sicilie al Regno d’Italia, ben due guerre mondiali, l’arrivo della Regia Marina a Brindisi nel 1909, l’invasione della vicinissima sponda est da parte degli impianti petrolchimici nel 1960 (quindi l’avvio della trasformazione industriale della città), il passaggio dai velieri alle navi a vapore e poi alle moderne propulsioni, e persino, nel 1991, è stato testimone del primo grande esodo di un popolo europeo dell’era moderna, quello degli albanesi.

Ora l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale annuncia ai brindisini di aver avviato una procedura per la ristrutturazione del faro posto all'imboccatura del porto di Brindisi, installato su uno dei cinque isolotti e scogli affioranti che costituiscono il mini-arcipelago delle Pedagne. E per farlo è disponibile una somma di poco inferiore al mezzo milione di euro.

Non si tratterà però solo di un rilancio storico, ma anche di un rilancio delle funzioni di supporto alla navigazione del faro delle Pedagne, che nel recente passato non poche volte è stato anche usato come deposito di sigarette di contrabbando, sia pure per lo spazio di una sola, movimentata notte. E già, perché tra i colori passati sotto la sua lente non sono mancati il bianco e il rosso delle Marlboro, mentre più recentemente, una volta all’anno, viene sfiorato dalla flotta della regata Brindisi-Corfù.

Convocata una conferenza dei servizi

“Trattandosi di un bene connotato da spiccati segni identitari che pure a tutt’oggi conserva la sua antica funzione di indispensabile segnalamento marittimo, l'Ente portuale ha ritenuto opportuno convocare una conferenza dei servizi preliminare sul progetto di fattibilità tecnico economica, redatto per valutare, congiuntamente con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e con gli altri Enti interessati, tutte gli aspetti da tener conto nelle successive evoluzioni progettuali, onde assicurarsi i migliori risultati possibili nei termini di una sua massima valorizzazione”, fa sapere l’Authority.

“Il complesso delle strutture presenti, compresa la torre del faro, attualmente versa in uno stato di degrado che rende estremamente difficoltoso agli operatori del Comando di Marifari, preposti alla manutenzione e tenuta in esercizio dell’apparato luminoso, accedere sia all’isolotto che alla sommità della torre su cui è installato il faro, alimentato da pannelli fotovoltaici”, spiega l’Autorità di Sistema portuale "Il fanale rosso, oltre alle sue funzioni di sicurezza della navigazione, rappresenta un landmark identitario per la città di Brindisi ed il primo biglietto da visita che chi arriva via mare incontra entrando nel porto”, sottolinea ancora Ugo Patroni Griffi.

“Oltre a restituire al faro la sua originale funzione, il monumento potrebbe essere inserito in un eventuale percorso turistico che come un filo conduttore – è l’idea di valorizzazione del manufatto - racconti la storia secolare della marineria del porto di Brindisi e dei suoi segnalamenti marittimi, come per esempio quello del Castello Alfonsino e quello semi-diroccato dell’isola di S’Andrea, situato alla radice della diga di Punta Riso. Restituire alla città uno dei propri luoghi simbolo, incastonato nel cuore del porto, - conclude Patroni Griffi- contribuisce a rinsaldare quel legame di appartenenza che da sempre esiste tra la città e la comunità marinara brindisina."

L’iter previsto per l’intervento

Il progetto che verrà sottoposto all'esame della Conferenza di Servizi prevede tra l'altro: la verifica statica delle opere di fondazione, di elevazione e solai e conseguente esecuzione, ove necessario, di consolidamenti e ricostruzione delle strutture di fondazione, murarie e di copertura; il rifacimento degli impianti tecnologici dei rivestimenti murari interni ed esterni dei pavimenti, degli infissi interni ed esterni; la revisione della lanterna di alloggiamento del segnalamento marittimo luminoso e suo potenziamento; l'ampliamento del punto di attracco dei mezzi nautici.

Tutti gli interventi saranno condotti “nel pieno rispetto delle caratteristiche costruttive e dell’impianto morfologico esistente. Un intervento strutturale complesso per il quale si prevede uno stanziamento di circa 430 mila euro.

La storia del faro delle Pedagne

Il Faro delle Pedagne - Isolotto Traversa fu eretto nel 1859 ed entrò in funzione nel 1861 ad opera del Genio Civile. Si tratta di un manufatto a torre di forma cilindrica in muratura di conci di carparo, alto circa 18 metri, sulla cui sommità è installata una lanterna poligonale che all’epoca era una luce bianca alimentata a petrolio. Dal 1915 il faro divenne un fanale ad intermittenza rossa, classificato come faro di V Ordine, con una portata nominale di circa 13 miglia nautiche ed è a tutt’oggi operativo a cura del Comando di Marifari della Marina Militare.

Alla base della torre del faro, vi sono dei vani con destinazione di alloggio temporaneo, attualmente non più utilizzati dal personale farista della Marina Militare che invece un tempo si avvicendava a turno sull’isola, per garantire il funzionamento e la relativa manutenzione del segnalamento, oltre ad altri manufatti di servizio.