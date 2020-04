Trasporto pubblico: validità abbonamenti sarà prolungata

La validità degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale sarà prolungata per il periodo non goduto del servizio, a causa del lockdown. Un comitato di pendolari della Regione Puglia in cui sono rappresentate le province di Brindisi, Foggia, Bari, Taranto e Bat ha accolto con soddisfazione l’esito di un confronto fra gli assessori regionali ai Trasporti, Giovanni Giannini, e alla Formazione e Lavoro, Raffaele Piemontese, e i rappresentanti delle aziende del settore, su proposta degli stessi pendolari.

“Un’ottima notizia - si legge in una nota del comitato - per studenti e lavoratori pendolari pugliesi, e non solo. Si, perché a beneficiarne saranno tutti i pendolari italiani. Del tema, infatti, se ne sta discutendo in conferenza Stato-Regioni, al fine di garantire a tutti gli utenti italiani di recuperare il periodo dell’abbonamento non utilizzato. E noi ne siamo davvero orgogliosi”.

Dal dibatto tra le Regioni sul tema ne è nata una proposta di più ampio respiro inviata poi a Governo e alle competenti Commissioni consiliari, che prevede: l’Istituzione di un Fondo straordinario per compensare la riduzione dei proventi da traffico; la previsione del prolungamento degli abbonamenti per la parte residua di validità, di cui si potrà usufruire a decorrere dal termine delle misure di limitazione della circolazione delle persone e i cui oneri devono essere coperti con risorse straordinarie appostate dal governo nel fondo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Siamo davvero contenti - proseguono i pendolari - di vedere i primi risultati e di veder ripagati i nostri sforzi. In questa fase, tutti devono essere tutelati, studenti compresi e non ci fermeremo fin quando non avremo portato a casa il risultato. Vi terremo aggiornati. Per continuare a firmare https://www.change.org/p/regione-puglia-rimborso-studenti”.

Sostieni BrindisiReport Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di BrindisiReport ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: