Brindisi: lunghe attese anche per i test degli operatori sanitari

BRINDISI - Le lunghe attese per l'esito dei test sui tamponi non riguardano solo solo i casi sospetti dei comuni cittadini della provincia di Brindisi, area dove la Asl non ha ancora attivato a varie settimane di inizio dell'emergenza Covid-19 un laboratorio dedicato ai test, ma anche il personale sanitario.

Da otto giorni due operatrici di una importante divisione dell'ospedale Perrino aspettano il risultato dei tamponi cui sono state sottoposte. In questo modo tutelare la salute di medici, infermieri e pazienti diventa molto difficile e si rischia di vanificare anche la disciplinata risposta della stragrande maggior parte degli abitanti del Brindisino alle disposizioni anti-contagio del governo.

Il sistema sanitario regionale deve dotare gli ospedali brindisini dei dispositivi per i test sui tamponi, dopo aver messo questo territorio in coda rispetto agli altri. Si è creato un imbuto nel centro di analisi cliniche di Foggia, dove vengono ancora inviati i prelievi eseguiti in provincia di Brindisi, e questo in una realtà ancora molto lontana dalla crisi di regioni come la Lombardia, dopo l'enorme afflusso di test da effettuare sta mettendo in forte difficoltà i laboratori. L'ostentazione del piano ospedaliero per il Covid-19 dei giorni scorsi, in risposta alle richieste di medici, sindaci e sindacati, non cambia la realtà delle cose.