Il parco dell'ex Braico ostruito da rami, tronchi e sfalci di potatura

BRINDISI – Potature effettuate alcune settimane fa, ma sfalci, tronchi, rami sono rimasti tutti lì, ad intasare i vialetti del parco: in un modo o nell’altro, l’ex Cesare Braico resta sempre una giungla per i numerosi cittadini, soprattutto giovani, che lo frequentano per incontrarsi, passeggiare, fare sport. E’ una malattia che appare inguaribile, quella che ha colpito le aree verdi di Brindisi: vandalismi incontrastati, e soprattutto l’incuria che rispunta.

Quanto paga il Comune di Brindisi alla società in house che deve occuparsi delle manutenzioni del verde pubblico, per ottenere simili risultati? Quante contestazioni formali sono state mosse ad oggi per inadempienze e ritardi nella esecuzione dei compiti previsti dai contratti? Non è certo un problema imputabile all’amministrazione in carica dalla scorsa estate, ma ci si aspetta un cambiamento deciso, almeno qualche segnale di svolta.

Parlare della qualità degli interventi eseguiti e dei compiti svolti piuttosto che solo di come mantenere in vita le società partecipate sarebbe già un passo in avanti, visto che i contribuenti si chiedono se ai costi sopportati dalla comunità locale (nel recente passato anche con lo sforamento del patto di stabilità e conseguenze a ciò connesse) per le robuste immissioni di denaro a copertura dei buchi di bilancio, valgano la candela.

La scorsa estate, peraltro, per l’operazione decoro nei parchi urbani fu deciso un premio mensile di 280 euro per ciascuno dei lavoratori di Brindisi Multiservizi impegnati. Ma la situazione dell’ex Braico oggi è quella mostrata nelle foto inviateci da un lettore piuttosto indignato.