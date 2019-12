Alberi pericolanti intorno alla scuola: interviene la Protezione Civile

CELLINO SAN MARCO – Quegli alberi incombevano minacciosi sulla scuola materna Mameli di Cellino San Marco. Per questo si è deciso l’abbattimento. E’ stato affidato agli uomini del gruppo comunale di Protezione civile di Cellino San Marco il compito di mettere in sicurezza l’area perimetrale dell’istituto scolastico.

Dopo un primo sopralluogo effettuato ieri sera (domenica 29 dicembre), quando le raffiche di grecale avevano messo in pericolo la stabilità degli arbusti, la Protezione civile ha monitorato l’area per tutta la notte, effettuando delle ronde. Nel primo pomeriggio di oggi tre squadre di volontari coordinate dai caposquadra De Nitti e Marino, sotto la supervisione del responsabile del Gruppo di Protezione Civile, Franco Menga, hanno iniziato l’intervento di abbattimento, fortemente voluto dal sindaco Salvatore De Luca.

Intorno alle ore 16.30 era già stato completato l’abbattimento di sei alberi. Le operazioni andranno avanti fino a sera. La Protezione Civile ha agito in sinergia con il commissario di polizia locale, Luana Casalini. Tutto ciò al fine di evitare problemi di pubblica incolumità, sopratutto in vista del mercato settimanale del martedì che si svolge in zona contigua. Nelle ultime ore, del resto, a causa delle raffiche di vento, si sono caduto diversi alberi, con seri pericoli per l'incolumità di pedoni e automobilisti.

